Ter Mors vereerd en verrast met 1500 meter

Voor Jorien ter Mors had bondscoach Jeroen Otter van de Nederlandse shorttrackploeg vlak voor de presentatie van de olympische ploeg nog een heuglijke mededeling. ,,Een startbewijs voor de 1500 meter had ik niet verwacht. Ik was verrast en vereerd. Ik zie het toch ook als een stukje waardering voor de manier waarop ik met schaatsen bezig ben”, zei de Twentse blikvanger in Thialf.

Ter Mors weet echter nog niet of ze gebruik gaat maken van haar tweede olympische shorttrackticket. ,,Ik kies nu voor kwaliteit en niet voor kwantiteit. Dus ik moet nog even kijken of de 1500 meter wel past in mijn programma. De relay heeft sowieso mijn prioriteit. Daarnaast doe ik op de langebaan misschien wel mee op vier olympische nummers. De definitieve invulling komt later wel. Maar dit extra ticket is een mooie opsteker voor mij. Ik krijg er een positief gevoel bij.”

Ter Mors, vrijwel hersteld van een rugblessure, sloeg dit seizoen de twee wereldbekers shorttrack in Azië over. Op de langebaan liet ze zelfs drie wereldbekers schieten. ,,Meer rust en minder stress”, sprak ze veelbetekenend.