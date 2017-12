Van Dam vertoont goed herstel

Golfster Anne van Dam heeft een keurige start gemaakt in de Dubai Ladies Classic, het slottoernooi van de Europese vrouwentour LET. Ze leverde woensdag na de eerste ronde een kaart in met 69 slagen, drie onder par. Die score bracht haar op de gedeelde zevende plaats.

Van Dam liep vorige week een speelkaart voor de Amerikaanse tour LPGA mis. Ze had zich geplaatst voor de finale van de ‘qualifying school’ in Daytona Beach, maar wist in dat toernooi niet bij de beste twintig te eindigen. De 22-jarige Arnhemse werd in Florida overvallen door de griep, vertelde ze op de website golf.nl.

,,Ik moest veel hoesten en had vooral hoofdpijn. Het was niet ideaal natuurlijk, maar ik wil het absoluut niet als excuus gebruiken want ik voelde me niet zwak en mijn lange spel was heel goed. Het was het putten dat me heel erg in de steek liet”, aldus Van Dam.

Ze had aanvankelijk geen zin naar Dubai te gaan omdat ze nog niet topfit is. ,,Maar dit is een heel mooi toernooi en ik ben nu heel blij dat ik toch ben gegaan. Ik wil het jaar goed afsluiten”, zei ze.