Nationale titels Weertman en Puts

Ferry Weertman en Jesse Puts behoorden donderdag op de openingsdag van de open nationale zwemkampioenschappen kortebaan in Hoofddorp tot de winnaars. Weertman pakte in 1.46,52 het goud op de 200 meter vrij, Puts bleef op de 50 meter vlinder Joeri Verlinden net voor: 23,15 tegen 23,19.

Weertman ging ook op de 400 meter wisselslag het bad in en werd op dat nummer derde. Het goud was voor Arjan Knipping in een kampioenschapsrecord: 4.09,21. Arno Kamminga won de 200 meter schoolslag, eveneens in een kampioenschapsrecord: 2.06,20. Bij de vrouwen ontbreken grote namen als Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk.