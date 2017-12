Boom mist Tour Down Under door hartproblemen

Wielrenner Lars Boom begint zijn seizoen later dan gepland. Bij de Brabander van LottoNL-Jumbo werden enkele weken geleden hartritmestoornissen geconstateerd. Boom ondergaat over een paar weken een operatieve ingreep. ,,Ze kunnen alles verhelpen”, vertelde Boom vrijdag tijdens de teampresentatie in Veghel.

Boom zou half januari de Tour Down Under rijden, maar die komt te vroeg. ,,Ik ben goed op weg. Nu moet ik de eerste twee weken van januari veel trainingsuren maken. Daarna ben ik er even tussenuit”, vertelde Boom.