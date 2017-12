Festiviteiten Winterspelen stil door ramp

Zuid-Korea heeft de festiviteiten rond de komende Winterspelen in Pyeongchang tijdelijk stilgelegd. Bij een grote brand in een gebouw van acht verdiepingen vielen donderdag in Jecheon, een stad ten zuidoosten van hoofdstad Seoul, ten minste 29 doden.

Juist in Jecheon zou vrijdag de olympische vlam arriveren en feest worden gevierde vanwege de Olympische Spelen. ,,Een fakkeltocht op een plek waar zoveel mensen zijn omgekomen bij een vuurramp klopt gewoon niet. Daarom hebben we het evenement van vandaag in Jecheon geannuleerd”, aldus Ryu Hoyon, van het Zuid-Koreaanse organisatiecomit√©. ,,We gaan het schema aanpassen en kijken wanneer we de tocht met de vlam voortzetten.”

De Olympische Spelen in Pyeongchang zijn van 9 tot en met 25 februari. Tot het begin van het evenement reist de olympische vlam, sinds 1 november, door een groot deel van Zuid-Korea. De fakkel legt meer dan 2000 kilometer af.