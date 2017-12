Gesink in Giro, Kruijswijk mikt op Tour

Robert Gesink gaat dit jaar zowel de Ronde van Italië als de Tour de France rijden. Dat maakte de 31-jarige Achterhoeker vrijdag bekend tijdens de teampresentatie van wielerploeg LottoNL-Jumbo. Steven Kruijswijk verlegt zijn blik van de Ronde van Italië naar de Tour.

Voor Kruijswijk is het een trendbreuk. De Brabander richtte zich de afgelopen jaren op de Ronde van Italië, waarin hij in 2016 als vierde eindigde nadat hij lang de leiderstrui had gedragen. ,,Het wordt dit jaar de Tour en daarna de Vuelta, als het goed is”,vertelde Kruijswijk. ,,We denken dat er een kans is een mooi klassement te rijden. Ik heb zes, zeven keer de Giro gedaan. Het is leuk eens een keer op de Tour te focussen.”

Gesink zei in beide grote rondes te mikken op ritzeges. Hij is hersteld van een breuk in de ruggenwervel, opgelopen tijdens de Tour van dit jaar.