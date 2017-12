Gesink laakt gedrag collega’s op trainingskamp

Robert Gesink sprak vrijdag duidelijke woorden over zijn drie ploeggenoten die onlangs op non-actief werden gesteld nadat ze buiten de ploeg om slaapmedicatie hadden gebruikt tijdens een trainingskamp in Spanje. Dat druist in tegen de teamregels. De Spanjaard Juan-José Lobato werd ontslagen, zijn collega’s Antwan Tolhoek en Pascal Eenkhoorn voor twee maanden geschorst. ,,Het was een klap in het gezicht voor de andere renners wat die mannen hebben uitgevreten”, zei Gesink bij de ploegpresentatie van LottoNL-Jumbo in Veghel. De twee geschorste renners waren daar niet bij aanwezig.

,,Dit gedrag past helemaal niet in onze ploeg”, meende Gesink. ,,We hebben ook meteen het signaal afgegeven dat we als ploeg moeten uitspreken waar we voor staan. Er waren heel veel mensen heel erg boos. Ze hebben nu twee maanden om er over na te denken wat ze hebben gedaan.”