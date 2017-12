Hirscher wint slalom in Madonna di Campiglio

De Oostenrijkse skiër Marcel Hirscher heeft opnieuw toegeslagen op de slalom. Bij de wereldbekerwedstrijd bij kunstlicht in het Italiaanse Madonna di Campiglio was de slalomspecialist met minieme voorsprong de beste.

De Oostenrijker bleef de Zwitser Luca Aerni en de Noor Henrik Kristoffersen nipt voor. De Noor had hem de vorige twee keer van de zege gehouden op de slalom in Madonna di Campiglio.

Hirscher had de beste tijd neergezet in de eerste run. Hij maakte echter een fout tijdens de tweede run en raakte zijn voorsprong van bijna zeven tienden van een seconde helemaal kwijt. Op de streep hield hij 0,04 seconde voorsprong over op Aerni.