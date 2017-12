Olympisch kampioen Toth mag weer snelwandelen

Matej Toth mag per direct weer snelwandelen. De 34-jarige Slowaak, die vorig jaar in Rio de olympische titel pakte op de 50 kilometer, was geschorst wegens onregelmatigheden in zijn bloedpaspoort. Toth werd vrijdag vrijgesproken van het vermoeden van doping en is daardoor weer welkom bij wedstrijden.

De schorsing van Toth ging in juli van dit jaar in. Daardoor miste hij ook de wereldkampioenschappen in augustus in Londen, waar hij zijn wereldtitel had willen verdedigen.

Toth deed vorig jaar in Rio mee aan zijn vierde Olympische Spelen. In Athene (2004) en Peking (2008) startte hij zonder succes op de 20 kilometer, en in Londen (2012) op de langste afstand. Hij eindigde in Londen als achtste, maar schoof na enkele dopinggevallen uiteindelijk nog op naar de vijfde plaats. De kroon op zijn loopbaan kwam in Rio na in 2015 al de wereldtitel te hebben veroverd.