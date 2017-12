Opnieuw Russische olympiërs betrapt op doping

Het Internationaal Olympisch Comité heeft sancties opgelegd aan elf Russische wintersporters die in Sotsji doping zouden hebben gebruikt. Het gaat onder meer om de schaatsers Ivan Skobrev en Artem Koeznetcov. Beiden speelden vier jaar geleden geen rol van betekenis op de Winterspelen.

Bij het rodelen werden twee Russische atleten betrapt die in Sotsji goed waren voor het zilver. Het gaat om Tatiana Ivanova en Albert Demtsjenko. Zij verliezen hun medailles uit Sotsji en zijn net als de andere negen nooit meer welkom op de Olympische Spelen.

Skobrev werd in 2011 wereld- en Europees kampioen allround. In 2010 pakte hij zilver en brons op de Spelen in Vancouver op de 10 en de 5 kilometer.

Al meer dan veertig Russische atleten die in Sotsji in actie kwamen, zijn alsnog betrapt. Ze profiteerden van het Russische dopingprogramma waarbij positieve urinestalen werden omgeruild voor schone waardoor ze tijdens de Winterspelen in eigen land niet betrapt werden.