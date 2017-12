Tourbaas wil snel duidelijkheid rond Froome

Christian Prudhomme hoopt dat de internationale wielrenunie UCI snel duidelijkheid verschaft over de situatie van Chris Froome. ,,De situatie moet worden opgehelderd, zodat we uit het grijze gebied komen”, aldus de baas van de Tour de France over de Brit, die de belangrijkste wielerkoers vier keer won.

Froome bleek dit jaar tijdens de Ronde van Spanje, die hij won, positief op salbutamol. Dat is een geneesmiddel tegen astma. De Brit heeft toestemming om het middel te gebruiken, maar volgens de UCI heeft hij de toegestane waarde overschreden. Daarvoor moet Froome zich nu verantwoorden, maar hij is niet geschorst.

,,We willen niet dat dit maanden en maanden duurt. We willen duidelijkheid van de UCI, het liefst al vroeg in het seizoen”, aldus Prudhomme. Froome wil komend jaar zowel aan de Giro als aan de Tour meedoen.