Twaalfde thuiszege op rij voor Cavaliers

Cleveland Cavaliers heeft donderdag (plaatselijke tijd) de twaalfde overwinning in een thuiswedstrijd op rij behaald in de NBA. De verliezend finalist van vorig seizoen zette Chicago Bulls met 115-112 aan de kant, na een ruststand van 58-56.

Sterspelers LeBron James en Kevin Love hadden met respectievelijk 34 en 27 punten een groot aandeel in de zege. De twintigjarige Fin Lauri Markkanen was met 25 punten het meest trefzeker aan de kant van de Bulls, die door de nederlaag op de voorlaatste plaats in de Eastern Conference blijven staan.

Cleveland heeft dit seizoen nu 23 keer gewonnen en negen maal verloren.

Boston Celtics, koploper in de Eastern Conference, leed de tweede achtereenvolgende nederlaag. New York Knicks was met 102-93 te goed. Een dag eerder gingen de Celtics al ten onder tegen Miami Heat (90-89).