WADA heft schorsing Frans dopinglab op

Het Franse dopinglaboratorium van Châtenay-Malabry mag weer dopingcontroles uitvoeren. Wereldantidopingbureau WADA had het lab nabij Parijs op 31 oktober geschorst omdat er fouten zouden zijn gemaakt rond de controle van stalen. Die zouden vervuild zijn.

Het WADA meldt vrijdag dat de tekortkomingen zijn gecorrigeerd en de schorsing van een half jaar is ingekort en per direct opgeheven. Het laboratorium van Châtenay-Malabry is het belangrijkste van Frankrijk.

Een onafhankelijke commissie deed onderzoek nadat er vanuit het Franse lab zelf onregelmatigheden waren gemeld.

In het Franse dopinglab werden onder meer de stalen van voormalig wielrenner Lance Armstrong getest.