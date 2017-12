Basketballer Harden boos ondanks 51 punten

Voor de tweede wedstrijd op rij was basketballer James Harden goed voor meer dan vijftig punten. Het waren er 51, waarmee de guard van Houston Rockets de eerste speler werd die dat deed in de NBA sinds Kobe Bryant in 2007. Genoeg voor de winst was het weer niet. Na de nederlaag woensdag tegen Los Angeles Lakers (met eveneens 51 punten van Harden) verloor Houston nu in de eigen hal van Los Angeles Clippers: 118-128.

Na afloop ging het meer over Hardens irritatie over de arbitrage, dan over zijn score. Hij moest na enkele overtredingen en een discussie daarover voortijdig gaan douchen. ,,Foute beslissingen”, verklaarde Harden naderhand zijn frustratie. ,,Ik word er moe van steeds te horen: ‘ik heb een fout gemaakt’ of ‘ik heb het niet gezien’. Ik weet dat we allemaal fouten maken, maar dit is zo frustrerend.”