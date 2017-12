Tennisser Nishikori stelt rentree uit

Tennisser Kei Nishikori heeft zich teruggetrokken voor het toernooi van Brisbane. De Japanner zou in de Australische stad zijn rentree maken na een polsblessure die hem sinds augustus aan de kant hield. Nishikori zakte door zijn absentie van de negende naar de 22e plaats op de wereldranglijst.

Nishikori besloot zich niet te laten opereren en werkte onder meer in BelgiĆ« aan zijn herstel. In Brisbane, waar hij begin dit jaar nog de finale bereikte, wilde hij weer in actie komen .,,Ik ben bijzonder teleurgesteld dat ik Brisbane dit jaar moet missen”, liet hij via de organisatie weten. ,,Het is al jaren mijn eerste toernooi van het seizoen en ik heb me er altijd enorm thuis gevoeld.”

Ook Sloane Stephens stelt haar rentree op de tennisbaan uit. De winnares van de US Open herstelt van een knieblessure en laat het toernooi van Brisbane zitten. ,,Ze heeft nog een extra week herstel nodig”, meldden de organisatoren van het toernooi dat op 31 december begint.