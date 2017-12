Van Aert pakt eenvoudig zege in Sint-Niklaas

De Belgische veldrijder Wout van Aert heeft zaterdag de Waaslandcross op zijn naam geschreven. Van Aert domineerde de veldrit in het Belgische Sint-Niklaas, onderdeel van de Soudal Classics.

De eeuwige rivaal van Van Aert, Mathieu van der Poel, was niet van de partij in Sint-Niklaas. Hij is nog herstellende van een flinke verkoudheid. Zonder zijn Nederlandse concurrent reed Van Aert onbedreigd naar zijn zesde seizoenszege.

Eerder op de dag won de Nederlandse Lucinda Brand de veldrit bij de vrouwen. Ze hield de Belgische wereldkampioene Sanne Cant en landgenote Sophie de Boer achter zich.