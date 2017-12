Van Gerwen walst over Wilson heen

Michael van Gerwen heeft overtuigend de derde ronde bereikt van het WK Darts in Londen. In Alexandra Palace in de Britse hoofdstad toonde de Nederlandse titelverdediger geen genade met de als 32e geplaatste James Wilson: 4-0.

Wilson lukte het niet om op het scorebord te komen. Hij kreeg daar enkele kansen toe, maar onzeker geworden door het dartsgeweld van ‘Mighty Mike’ faalde de 45-jarige ‘Lethal Biscuit’ in de weinige kansen die hij kreeg. De Nederlander wierp op 3-0, in sets en 2-0 in legs in minder dan een uur de partij eenvoudig uit.

Van Gerwen treft in de derde ronde Gerwyn Price uit Wales. De als zestiende geplaatste Welshman was eerder vrijdag met 4-1 te sterk voor Ian White. Hij mag zich gaan voorbereiden op een tegenstander in bloedvorm. Van Gerwen gooide in zijn partij een gemiddelde van 108,80 met drie pijlen. Wilson kon daar slechts een gemiddelde van 96,75 tegenover zetten en kreeg slechts vier keer de kans een leg uit te gooien.

,,Ik verlang het beste van mezelf en dat heb ik vandaag ook laten zien”, zei Van Gerwen bij RTL7. In de wedstrijd baalde hij twee keer zichtbaar toen hij een ‘finish’ op 170 nipt miste. ,,Ik hoop dit vertrouwen en gevoel vast te houden. In deze vorm wordt het heel moeilijk voor iedereen om van me te winnen.”

Van Gerwen kan in de kwartfinale stuiten op landgenoot Vincent van der Voort. Die won eerder op de dag eenvoudig van Steve Beaton en treft nu de win