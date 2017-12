Warriors nemen de leiding

Titelverdediger Golden State Warriors staat alweer aan kop in de Western Conference van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. Los Angeles Lakers kon opnieuw niet winnen in Oakland, zoals dat nu al tien keer op rij het geval is geweest. De Warriors moesten alles uit de kast halen om een achterstand in het vierde kwart weg te werken, maar haalden het uiteindelijk met 113-106. Daarmee passeerde de ploeg Houston Rockets, dat voor de tweede keer op rij verloor.

Kevin Durant was goed voor 33 punten waarvan 12 vanaf de vrije-worplijn. Ook talent Jordan Bell (20 punten en 10 rebounds) en de na een blessure teruggekeerde Draymond Green (13 punten en 11 rebounds) waren goed voor een zogenoemde ‘double-double’. Het was te veel voor de Lakers, die in de laatste twee duels tussen beide teams nog een verlenging hadden afgedwongen. LA Lakers was woensdag nog te sterk geweest voor Houston Rockets. In de oostelijke divisie staat Boston Celtics bovenaan. De ploeg kwam vrijdag niet in actie.