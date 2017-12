Bergsma in Thialf na Kramer op 5000 meter

Sven Kramer komt op de eerste dag van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in de achtste en voorlaatste race in actie op de 5000 meter. De olympisch en wereldkampioen op dit onderdeel neemt het dinsdag in Thialf op tegen Erik Jan Kooiman, de nummer drie begin dit seizoen op de NK afstanden. In de laatste rit verschijnt Jorrit Bergsma in de baan tegen Marcel Bosker. De Friese stayer hoopt na een teleurstellende eerste seizoenshelft net op tijd in vorm te zijn voor het OKT waarbij de olympische tickets voor Pyeongchang 2018 worden verdeeld.

De winnaar van de 5000 meter komt op de tweede plek in de zogenoemde selectievolgorde. De schaatser met de tweede tijd komt op de tiende plek en de nummer drie neemt de vijftiende plaats en laatste positie in. Er mogen maximaal tien rijders van Nederland deelnemen aan de Winterspelen, met maximaal drie rijders op de 5000 meter.

Op de 1000 meter bij de vrouwen rijdt Nederlands kampioene Jorien ter Mors in de achtste manche tegen Roxanne van Hemert. Ireen Wüst bindt in de tiende en laatste rit de strijd aan met Marrit Leenstra. De winnares van de 1000 meter verschijnt op de vierde plek in de selectievolgorde, met de nummer twee op zeven en de nummer drie op twaalf. Nederland heeft op dit onderdeel eveneens recht op drie olympische startposities. Ook bij de vrouwen mag Oranje met het maximale aantal van tien schaatssters aan Pyeongchang 2018 deelnemen.