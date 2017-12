Nadal stelt rentree uit

Rafal Nadal is nog niet fit genoeg voor een rentree op de tennisbaan. De Spaanse nummer een van de wereld heeft zich afgemeld voor het demonstratietoernooi volgende week in Abu Dhabi (28-30 december). Hij lichtte zijn besluit toe op de website van het toernooi. ,,Het was een zwaar 2017 en ik moet mijn speelschema anders inrichten om me gereed te maken voor het nieuwe seizoen.”

Nadal won afgelopen jaar Roland Garros en de US Open, maar raakte tegen het einde van het seizoen geblesseerd aan zijn knie. Hij moest in november opgeven tijdens ATP Finals. Hoe de 31-jarige Spanjaard zich nu gaat voorbereiden op de Australian Open, die op 15 januari begint, is nog niet bekend.

Het demonstratietoernooi in Abu Dhabi kreeg eerder de afmeldingen van de Zwitser Stan Wawrinka en de Canadees Milos Raonic. De Spanjaard Roberto Bautista Agut zal Nadal vervangen.