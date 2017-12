Nuggets stoppen zegereeks Warriors

Aan de zegereeks van Golden State Warriors in het Amerikaanse basketbal is een einde gekomen. De titelverdediger van de NBA verloor in eigen huis van Denver Nuggets met 96-81. De Warriors hadden de elf voorgaande wedstrijden gewonnen.

De thuisploeg kwam er niet aan te pas. Sterspelers Kevin Durant en Klay Thompson kregen de bal er maar moeilijk in, getuige hun scores van respectievelijk 18 en 15 punten. De bezoekers uit Denver daarentegen speelden een stuk beter en hadden vanaf het begin de overhand. Vijf spelers scoorden dubbele cijfers, met Gary Harris als topschutter (19 punten).

Boston Celtics boekte een ruime overwinning op Chicago Bulls: 117-92. Kyrie Irving was goed voor 25 punten voor de Celtics, die de Eastern Conference aanvoeren.