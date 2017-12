Rentree Serena Williams in Abu Dhabi

De Amerikaanse tennisster Serena Williams maakt nog deze maand haar rentree op de baan. De huidige nummer 22 van de wereldranglijst heeft haar deelname bevestigd aan een demonstratietoernooi in Abu Dhabi (28-30 december). Ze beviel op 1 september van haar dochtertje Alexis Olympia.

In januari van dit jaar won Williams, toen ze al zwanger was, voor de zevende keer het Australian Open. Dat was meteen ook het einde van haar seizoen. Op 15 november trad ze in het huwelijk.

,,Ik ben verheugd dat ik mijn terugkeer in Abu Dhabi kan maken”, liet de voormalige nummer één van de wereld weten. ,,Het Mubadala World Tennis Championship stond lange tijd symbool voor de start van het seizoen bij de mannen. Ik blij dat ik de eer krijg om als een van de eerste vrouwen deel te nemen.”

Williams neemt het 30 december op tegen de twintigjarige Jelena Ostapenko uit Letland. De winnares van Roland Garros speelde nooit eerder tegen haar Amerikaanse rivale.