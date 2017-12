Voor Kjeld Nuis is het nu of nooit in Thialf

Kjeld Nuis begint deze week in Heerenveen aan zijn derde kwalificatietoernooi voor de Winterspelen (OKT). De 28-jarige schaatser van Team LottoNL-Jumbo kent als geen ander de grote belangen van het vijfdaagse evenement in Thialf. Zowel voor Vancouver 2010 als voor Sotsji 2014 wist de tweevoudige wereldkampioen zich niet te plaatsen.

,,Ja, je kunt wel zeggen dat het voor mij nu of nooit is”, geeft de Zuid-Hollander ronduit toe. ,,Over vier jaar ben ik 32 jaar. Dan kan het nog steeds, kijk maar naar Stefan Groothuis in Sotsji, maar wat mij betreft laat ik mezelf in februari heel graag zien in Zuid-Korea.”

Nuis bewaart heel goede herinneringen aan de olympische piste in Gangneung. Bij de WK afstanden in februari van dit jaar pakte hij goud op zowel de 1000 meter als 1500 meter. Daar houdt hij zich na een matig voorseizoen graag aan vast.

,,Iedereen heeft negatieve gedachten, ik ook, en die blijven langer hangen dan positieve gedachten. Je moet echter niet denken wat er allemaal mis zou kunnen gaan bij de Winterspelen. Het is dezelfde hal, dezelfde baan en het zijn dezelfde tegenstanders, die ik al heb verslagen. Ik moet gewoon doen wat ik kan, meer kan ik niet doen, om te beginnen bij het OKT.”

Nuis was wat ,,ziekig” bij de NK afstanden begin dit seizoen in Thialf, waardoor hij zich onder meer niet wist te plaatsen voor de eerste serie wereldbekertoernooien op de 1500 meter. ,,Maar het ging daarna per wedstrijd beter, stukken beter zelfs. Ik was begin deze maand graag vanuit Calgary, waar ik ook steeds scherper werd, doorgevlogen naar Salt Lake City voor een wereldtijd op de 1000 meter. Op de laaglandbaan in Gangneung kwam ik eerder dit jaar al heel dicht bij het wereldrecord. Maar we hebben gekozen voor dezelfde aanpak als vorig seizoen, dus met een trainingskamp deze maand in Collalbo. Dat leverde vorige winter twee keer WK-goud op in Zuid-Korea. Daar ga ik nu weer voor, maar eerst het OKT goed doorkomen.”

Nuis wil in Thialf vooral zichzelf blijven. ,,Niet te veel naar tegenstanders kijken, niet te veel letten op hun tijden. Ik wil niet gaan zitten rekenen. Ik weet dat mijn snelheid makkelijk komt. Het is een kwestie van rustig blijven, totdat het startschot klinkt.”