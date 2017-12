Cant wint ook wereldbekercross van Zolder

Sanne Cant heeft de wereldbekerveldrit van Heusden-Zolder gewonnen. Het was de vierde zege dit seizoen in de wereldbeker voor de wereldkampioene uit België. In de slotfase nam ze enige afstand van de Amerikaanse Katie Compton (tweede) en de Italiaanse Eva Lechner.

Marianne Vos, voor de tweede keer dit seizoen in actie in de modder, werd de beste Nederlandse op de vijfde plaats. Ze hield haar landgenote Lucinda Brand net achter zich.

Cant kan de zege in de wereldbeker, na zeven van de negen wedstrijden, amper nog ontgaan. Ze zag haar naaste belagers in het klassement, de Amerikaanse Kaitlin Keough en de Nederlandse Sophie de Boer, op grote afstand finishen. De Boer raakte haar tweede plaats in de rangschikking kwijt aan Lechner.

Het was Brand die er het eerst vandoor ging op het lastige parcours in Zolder, maar halverwege had zich de kopgroep van drie gevormd die tot het einde standhield. In de achtervolging was er een actieve rol voor Brand, Vos en met name ook de Française Pauline Ferrand-Prevot die uiteindelijk als vierde eindigde.

Voor Cant was het de honderdste zege in haar loopbaan. Maud Kaptheijns was de derde Nederlandse in de top 10: negende. Ze staat tiende in de wereldbekerranking. Op 21 januari is de achtste cross om de wereldbeker in het Franse Nommay. Daarna volgt de laatste WB-cross in Hoogerheide en de wereldtitelstrijd, op 3 en 4 februari in Valkenburg.

Bij de beloften won de Brit Thomas Pidcock, ook voor hem was het zijn vierde wereldbekerzege. De Nederlander Joris Nieuwenhuis werd derde.