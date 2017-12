Club Brugge in tweede helft langs Moeskroen

Club Brugge behoudt zijn comfortabele voorsprong in de Belgische Jupiler Pro League. Mede dankzij een doelpunt van aanvoerder Ruud Vormer won de koploper met 4-2 van Excelsior Moeskroen. Bij rust hadden de bezoekers nog een 1-0-voorsprong.

Benjamin van Durmen had de gasten aan de leiding geholpen, maar na rust maakte oud-NEC’er Anthony Limbombe er 1-1 van en schoot Vormer raak vanaf de strafschopstip: 2-1. Nathan De Medina was toen al van het veld met rood; hij was de veroorzaker van de penalty. Moeskroen kwam met tien man op gelijke hoogte via Bruno Godeau, maar Abdoulay Diaby bezorgde Brugge in de 71e minuut weer de voorsprong. De Malinees scoorde in blessuretijd nogmaals: 4-2. Bij Brugge speelde Stefano Denswil de hele wedstrijd. Jordy Clasie kwam na rust in het veld.