Stuntman De Vries kan geluk niet op

Bob de Vries reed in het wereldbekercircuit op de langebaan in de anonimiteit van de B-divisie meestal best wel aardig. Zo zette de Friese marathonschaatser twee jaar geleden bij de wereldbeker in Salt Lake City op de 10.000 meter een ijzersterke tijd neer (12.43,57). ,,Maar mijn prestaties bleven echter te wisselvallig”, erkende de verrassende winnaar van de 5000 meter bij het olympisch kwalificatietoernooi (6.15,06) in Thialf. ,,Mede daardoor bleef ik er beetje tussenin hangen, tussen de marathon en de langebaan.”

De 33-jarige veehouder, die onder anderen specialist Sven Kramer (tweede in 6.15,79) te kijk zette, besloot deze olympische winter nog één keer vol voor de Winterspelen te gaan. ,,Aan het begin van het seizoen heb ik nog een paar marathons gereden, maar daarna heb ik de knop omgezet. Ik ben de jongste niet meer en wilde het er tot de kerst toch nog op wagen. Het is geweldig dat ik nu alsnog mijn olympische debuut kan maken.”

De Vries, die in de zevende rit tegen Jan Blokhuijsen (derde in 6.18,01) uitkwam, wist dat de omstandigheden zwaar waren in Thialf. ,,Bijna iedereen voor ons reed zich stuk op 6.20. Toen wist ik genoeg. Ik kwam mijn race gelukkig goed door, maar dacht niet dat mijn tijd genoeg zou zijn voor meer dan de derde plek. Normaal duiken Sven Kramer en Jorrit Bergsma er altijd wel onder na mij. Maar dat gebeurde nu niet. Ongelooflijk, maar waar.”

De Vries reed vorig jaar in Heerenveen in de B-groep ook al een tijd van 12.47,53 op de 10.000 meter. ,,Die race was één van de redenen om het op de langebaan in het olympische seizoen nogmaals te proberen. Maar het marathonschaatsen blijft mijn grote liefde. Die discipline heeft mij gemaakt tot wie ik nu ben.”