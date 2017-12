Van der Poel weer baas in de modder

Veldrijder Mathieu van der Poel heeft op tweede kerstdag zijn heerschappij in het veldrijden hersteld. De Nederlander was in de wereldbekercross van Heusden-Zolder oppermachtig en nam daarmee revanche op Wout van Aert, die anderhalve week geleden Van der Poel klopte in de wereldbekercross van Namen.

Van der Poel had de eerste vier races om de wereldbeker gewonnen, maar zag Van Aert daarna twee keer winnen. Vooral de zege in Namen gaf de Belgische wereldkampioen de hoop dat er nog veel te halen is dit seizoen.

Op het circuit van Zolder bleek de van een verkoudheid herstelde Van der Poel echter weer een klasse apart. In de vierde ronde liet hij zijn enige serieuze belager achter zich. Van Aert moest ruim een halve minuut achter de winnaar zijn landgenoot Laurens Sweeck nog voor zich dulden. Van der Poel had het in de laatste honderden meters rustig aan gedaan en met een ‘wheelie’ zijn zege gevierd. De Nederlander Lars van der Haar werd vierde, CornĂ© van Kessel werd zesde.

Door de zege is Van der Poel dichtbij de eindzege in de wereldbeker, een klassement dat hij nog nooit won. ,,Het ziet er goed uit”, concludeerde hij. ,,Als ik in de laatste twee wedstrijden een goed niveau haal moet het binnen zijn.”

Van der Poel had afgezegd voor de cross van zaterdag in Sint-Niklaas, gewonnen door Van Aert. ,,Jammer, maar ik ben echt ziek geweest en heb drie dagen op bed gelegen. Vandaag had ik in het begin echt niet het gevoel dat ik de sterkste was. Maar in de vierde ronde kon ik wegrijden bij Van Aert en daarna heb ik gewoon een goede wedstrijd gereden.”

Op het op enkele korte stroken na snelle parcours voelde Van der Poel zich op zijn gemak. ,,Hier houd ik van, maar ik had niet verwacht dat de verschillen zo groot zouden zijn. Dat doet deugd.”