Wielrenner Thomas terug in Parijs-Roubaix

Geraint Thomas rijdt komend wielerseizoen de klassiekers Parijs-Roubaix en Luik- Bastenaken-Luik. De renner uit Wales verklaart tegenover wielersite Cyclingnews dat hij houdt van de Noord-Franse kasseien. ,,Met de kasseienrit in de komende Tour de France heb ik een goed excuus om er weer te gaan rijden”, vertelt Thomas, dit jaar winnaar van de eerste etappe van de Tour en daarna enkele dagen drager van het geel. Hij moest later na een val opgeven.

De renner van Sky sloeg afgelopen jaar de klassiekers over en viel in de Ronde van Italië waarna hij enkele dagen later alsnog moest opgeven. In de Tour brak hij bij een val in de negende etappe een sleutelbeen, Thomas stond op dat moment tweede. Hij begint nu zijn seizoen met de Ronde van de Algarve, daarna staan de Tirreno-Adriatico, twee klassiekers, de Ronde van Romandië en het Critérium du Dauphiné op zijn programma.

Thomas heeft van Sky de toezegging dat hij een vrije rol heeft in de Tour, waar hij normaal gesproken viervoudig winnaar Chris Froome aan zijn zijde weet. Zeker is dat niet nu Froome zich moet verantwoorden voor een positieve dopingtest in de Vuelta.