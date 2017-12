Aru gaat Giro fietsen

Wielrenner Fabio Aru start volgend jaar in de Ronde van Italië, aldus de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport.

Aru eindigde twee keer op het podium van de Giro. De Italiaanse renner eindigde in 2014 als derde en in 2015 als tweede in zijn thuisland. Aru fietst komend seizoen met zijn nieuwe UAE Emirates-ploeg in ieder geval de Abu Dhabi Tour, Tirreno-Adriatico en Luik-Bastenaken-Luik. Na de Giro wil Aru zich volledig op het WK in Innsbruck richten.

Tom Dumoulin maakt binnenkort bekend of hij zijn titel in de Ronde van Italië gaat verdedigen. Chris Froome heeft al aangekondigd dat hij de Giro en de Tour wil fietsen. Het is echter nog onduidelijk of de Brit aan de start van beide grote ronden mag verschijnen. Hij moet zich nog verantwoorden voor een positieve dopingtest in de laatste Vuelta.