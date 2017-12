Bergsma ook op 10.000 meter na Kramer

Sven Kramer rijdt donderdag bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen ook op de 10.000 meter in de voorlaatste rit. De Friese schaatser neemt het in de vijfde manche op tegen de 38-jarige Jouke Hoogeveen. Kramer heeft wat goed te maken na zijn zeldzame ‘nederlaag’ dinsdag op de 5000 meter in Thialf (tweede in 6.15,79).

In de zesde en laatste rit komt Jorrit Bergsma uit tegen Erik Jan Kooiman. Op de 5000 meter werkte de 31-jarige Fries eveneens het laatste duel af. Hij greep toen met de vierde tijd (6.20,04) naast een olympisch startbewijs. Bergsma, olympisch kampioen op de 10.000 meter, strijdt voor zijn laatste kans op deelname aan Pyeongchang 2018. Er zijn slechts twee olympische tickets voor Nederland op de langste afstand beschikbaar. Wie buiten de top twee eindigt, kan het vergeten.

Bob de Vries, de verrassende winnaar van de 5000 meter (6.15,06), gaat in de vierde rit tegen Jan Blokhuijsen op jacht naar zijn tweede olympische startplek.

Aan het eind van de middag rijden de vrouwen eerst de 500 meter bij het OKT.