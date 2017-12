Büchli pakt nationale titel op de sprint

Baanrenner Matthijs Büchli is woensdag in Alkmaar Nederlands kampioen sprint geworden. De winnaar van olympisch zilver op het onderdeel keirin versloeg in de finale van het sprinttoernooi Harrie Lavreysen in drie heats.

In de strijd om het brons troefde Theo Bos Jeffrey Hoogland in twee heats af. Zowel Büchli als Bos rijdt voor het commerciële team BEAT.

Het goud op de individuele achtervolging ging naar Dion Beukeboom. In de finale dubbelde hij zijn tegenstander Roy Eefting.

Bij de vrouwen waren er nationale titels voor Marjolein van ’t Geloof (puntenkoers) en Kyra Lamberink (500 meter tijdrit).