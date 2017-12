Darter Wright uitgeschakeld op WK

Peter Wright is woensdag verrassend vroeg gestrand op het WK darts in Londen. Jamie Lewis was in de tweede ronde met 4-1 te sterk voor de nummer twee van de plaatsingslijst. Welshman Lewis had zelfs een voorronde nodig om in het toernooi te komen. Wright was in 2014 verliezend finalist tegen Michael van Gerwen.

Wrights deelname aan het toernooi in het Londense Alexandra Palace was lang onzeker omdat hij vanwege galstenen eind november zelfs even in het ziekenhuis lag. De Schot met de hanenkam meldde pas kort voor het toernooi dat hij aanwezig zou zijn. Het afgelopen jaar was Wright de grootste uitdager van Van Gerwen, de titelverdediger en nummer één van de wereld.