De Jong en Wüst pakken tickets op 3000 m

Antoinette de Jong en Ireen Wüst hebben zich op de tweede dag van het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen verzekerd van een startbewijs op de 3000 meter bij de Winterspelen in februari in Zuid-Korea. Nederlands kampioene De Jong won de spannende strijd in Thialf in een tijd van 4.02,07. Ploeggenote Wüst, olympisch en wereldkampioene op dit onderdeel, eindigde als tweede in 4.03,39.

Carlijn Achtereekte kan zich als nummer drie (4.03,99) eveneens opmaken voor deelname aan Pyeongchang 2018. Annouk van der Weijden (vierde in 4.05,76) greep sowieso naast het olympische startbewijs.

In de olympische selectievolgorde van de schaatsbond hebben de nummers een en twee van de 3000 meter op het OKT de hoogste posities gekregen. Dat betekent dat de kans op olympisch goud volgens het gehanteerde rekenmodel (‘matrix’) voor Nederland op dit onderdeel het hoogste is ingeschat. De derde plek, van Achtereekte, staat in de selectievolgorde op de tiende plek en is normaal gesproken eveneens goed voor een olympische startplek. Er mogen maximaal tien Nederlandse schaatsvrouwen aan Pyeongchang 2018 deelnemen.

Wüst en De Jong waren, met Marrit Leenstra, al voorgeselecteerd voor de olympische ploegachtervolging. Dit trio, met mogelijk Jorien ter Mors als vierde ‘invalrijdster’, is nu helemaal zeker van deelname aan de Winterspelen in Zuid-Korea.

Wüst verzilverde woensdag tevens haar derde plek op de 1000 meter. Ter Mors (eerste) en Leenstra (tweede) verzekerden zich op dinsdag al van het olympische ticket op deze afstand.