De Jong kan de spanning van het OKT aan

Antoinette de Jong (22) deed woensdag bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf wat ze het hele seizoen al doet: ploeggenote Ireen Wüst te snel af zijn op de 3000 meter. Met een tijd van 4.02,07 zegevierde de Nederlands kampioene, met haar negen jaar oudere collega en tevens concurrent op de tweede plek (4.03,39). Beide blikvangers van Justlease.nl verzekerden zich daarmee van een olympisch startbewijs op deze afstand, met nummer drie Carlijn Achtereekte (4.03,99) waarschijnlijk als derde deelneemster.

,,Ik kan de spanning van het OKT aan”, liet De Jong in een eerste reactie bij de NOS opgetogen weten. ,,Dat geeft me een heel goed gevoel en veel vertrouwen voor de Winterspelen in februari in Zuid-Korea. De druk was vooraf groot en daarom de opluchting nu ook. Er zaten veel familieleden en vrienden hier op de tribune. De voldoening is daarom des te groter dat ik aan de verwachtingen heb kunnen voldoen.”