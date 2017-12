KPN blijft langer aan KNSB verbonden

KPN blijft hoofdsponsor van de Nederlandse schaatsbond KNSB tot en met juni 2020. De bond maakte woensdag bekend dat het contract dat tot en met juni 2018 liep met twee jaar is verlengd. Beide partijen zijn naast de verlenging een optie voor nog twee jaar overeengekomen.

Het telecombedrijf is al sinds 2010 aan de KNSB verbonden en sponsort alle disciplines: langebaan, shorttrack, marathon, inline skaten en kunstrijden. ,,In de afgelopen acht jaar heeft KPN zich een betrouwbare en zeer betrokken partner van de Nederlandse schaatssport getoond”, zegt directeur-bestuurder Piet Geurts. ,,We zijn blij dat we deze samenwerking kunnen voortzetten.”

,,Sinds acht jaar is KPN sponsor en fan van schaatsend Nederland en dat blijven we ook na dit olympische seizoen met veel enthousiasme doen”, aldus Mark Versteegen, directeur sponsoring van het telecombedrijf. ,,De komende twee jaar gaan we nog meer onze technologie en ICT inzetten om de schaatstoppers met de schaatsfans te verbinden.”