Ntab wil alles kort en klein slaan

De olympische schaatsdroom van Dai Dai Ntab is bij het kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen in een zware nachtmerrie geëindigd. De 23-jarige topsprinter van Team Plantina startte twee keer vals op de 500 meter waarna de Nederlandse kampioen tegen diskwalificatie aanliep. ,,Hoe ik mij voel? Ik heb me nog nooit zó rot gevoeld, denk ik. Ik heb zin om alles kort en klein te slaan”, sprak hij aangeslagen.

In al zijn frustratie en woede bleek Ntab toch bij de NOS bereid om kort in te gaan op de dramatische ontwikkelingen in het geschrokken Thialf, dat volledig stilviel na zijn tweede miskleun bij de start. ,,Natuurlijk, de spanning was groot, maar dat heb ik wel vaker meegemaakt in mijn loopbaan. De starter wachtte lang en daar ben ik niet goed mee omgegaan. Met deze tijden had ik er normaal gesproken bij gezeten. Ik heb er gewoon geen woorden voor.”