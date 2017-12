Rentree veldrijdster De Jong op 1 januari

Veldrijdster Thalita de Jong maakt op 1 januari tijdens de GP Sven Nys in Baal haar rentree. De 24-jarige Nederlandse kwam sinds 22 januari van dit jaar niet meer in actie nadat ze tijdens de wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide geblesseerd was geraakt aan haar rechterknie. De Jong is voldoende hersteld en zal van de partij zijn in Baal, zei teammanager Christel Herremans van de nieuwe ploeg Experza-Footlogix tegen Sporza.

De Jong veroverde de wereldtitel in 2016, maar kon door de knieblessure die titel in januari niet verdedigen. Bij de ploegpresentatie in december gaf de wielrenster uit Ossendrecht al aan dat ze in januari wilde deelnemen aan het NK veldrijden, maar dat de cross op 1 januari waarschijnlijk te vroeg kwam.

,,Thalita was voorzichtig in haar uitspraken omdat ze nog een scan moest ondergaan”, zei de teammanager. ,,De resultaten daarvan zijn goed en ze traint ook goed.” Herremans laat weten dat De Jong eveneens zal starten op 7 januari in Leuven.