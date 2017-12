Van der Poel blijft zijn ploeg trouw

Veldrijder Mathieu van der Poel heeft zijn contract bij Beobank-Corendon opengebroken en met twee jaar verlengd. De Europees kampioen heeft zich tot en met 2020 aan zijn wielerploeg verbonden.

Van der Poel is dit seizoen oppermachtig. Hij won dinsdag nog de cross van Heusden-Zolder en is al dichtbij de eindzege in de wereldbeker, een klassement dat hij nog nooit won. ,,Ik voel mij al jaren heel goed bij deze ploeg. Bijtekenen was dan ook een logische optie”, zei de favoriet voor de wereldtitel.

,,De komende jaren wil ik mij verder ontplooien als renner en mijn limieten verleggen”, vervolgde Van der Poel. ,,Wat dat betreft zitten de ploeg en ik op dezelfde lijn en dat is heel belangrijk voor mij. Mijn programma wordt uitgestippeld richting de Olympische Spelen in 2020. Daar wil top zijn in het mountainbiken. En die voorbereiding begint al meteen na het veldritseizoen. Op 10 maart rijd ik in Stellenbosch de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen en ik zal de volledige wereldbeker afwerken.”

Beobank-Corendon gaat vanaf volgende maand door het leven is als Corendon-Circus. Beide hoofdsponsors tekenden een overeenkomst voor drie jaar en zullen dus net als Van der Poel tot eind 2020 bij het team betrokken blijven.