Darter Van den Bergh verrast Suljovic

Dimitri Van den Bergh heeft bij het wereldkampioenschap darts verrassend de kwartfinales bereikt. De Belg schakelde donderdag in Alexandra Palace in Londen Mensur Suljovic uit. Suljovic is de huidige nummer vijf van de wereld.

Van den Bergh, die in de vorige ronde te goed was voor de Nederlander Jan Dekker, gunde de 45-jarige Suljovic geen enkele set: 4-0 (3-1 3-1 3-2 3-1).

Het is de derde WK-deelname voor Van den Bergh. Twee jaar geleden ging hij er in de tweede ronde uit, vorig jaar in de eerste. Eind november werd hij wereldkampioen voor spelers tot 23 jaar.