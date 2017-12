Das (31) wint 500 meter in Thialf

Anice Das heeft bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen de 500 meter gewonnen. De 31-jarige schaatsster van Team AfterPay zegevierde in een tijd van 38,42 seconden. Marrit Leenstra eindigde als tweede in 38,52, met Letitia de Jong op de derde plek (38,58). Nederlands kampioene Jorien ter Mors moest in de laatste rit met de negende tijd (38,91) genoegen nemen.

Nederland heeft op de 500 meter voor vrouwen drie olympische startposities beschikbaar. De top drie is echter niet automatisch verzekerd van een olympisch ticket op deze afstand. Voor de schaatsbond (KNSB) heeft dit onderdeel de laagste prioriteit, omdat niemand zich momenteel echt met de internationale top kan meten.

De top drie van deze afstand op het OKT nemen in de zogenoemde selectievolgorde, op basis waarvan de olympische selectie van maximaal tien rijdsters wordt samengesteld, de dertiende, veertiende en vijftiende plek in. Het is daarom in theorie mogelijk dat een of meer Nederlandse startbewijzen op de olympische 500 meter worden toebedeeld aan schaatssters die op andere onderdelen uitkomen in Zuid-Korea.

Leenstra kan niettemin sowieso in februari bij Pyeongchang 2018 op de 500 meter uitkomen. De Friezin was voor het begin van het OKT al aangewezen voor de ploegachtervolging en plaatste zich als nummer twee, achter Ter Mors, op de 1000 meter voor de Winterspelen.

Das, die op 31 december 32 jaar wordt, won nog nooit individueel goud bij een titeltoernooi of wereldbekerwedstrijd. Ze werd veelvuldig geplaagd door blessureleed. Net op tijd lijkt Das alsnog helemaal fit, nadat ze bij de NK afstanden eind oktober nog als tiende eindigde op de 500 meter.

,,Ik moet nu hopen op veel dubbels in de selectievolgorde”, besefte Das. Ze bedoelde daarmee dat ze de top tien in het geschoonde klassement (met allemaal verschillende namen) kan binnenkomen als collega’s als Antoinette de Jong, Ireen Wüst, Ter Mors en Leenstra zich op meer dan één individueel onderdeel plaatsen voor de Winterspelen. ,,Ik ben heel erg verbaasd, ik heb er geen woorden voor”, droomde Das alvast van haar olympische debuut.