Federer tempert hoge verwachtingen

Roger Federer tempert de hooggespannen verwachtingen voor het nieuwe tennisseizoen. De 36-jarige Zwitser keerde dit jaar na een lange blessureperiode terug aan de top en voerde zijn aantal grandslamtitels op naar negentien door de Australian Open en Wimbledon te winnen. ,,De verwachtingen zijn nu veel hoger dan een jaar geleden”, zei Federer in Perth, waar hij opnieuw meedoet aan het toernooi om de Hopman Cup. ,,Maar ik zeg wel steeds tegen mezelf dat ik niet moet denken dat afgelopen seizoen normaal was. Het is niet realistisch om hetzelfde te verwachten in 2018.”

Federer maakte een jaar geleden bij de Hopman Cup zijn langverwachte rentree. Een paar weken later schreef hij de Australian Open op zijn naam. De nummer twee van de wereld begint zijn seizoen nu opnieuw in Perth, waar hij het Zwitserse koppel vormt met Belinda Bencic. Op het toernooi voor gemengde landenteams is Federer in ieder geval verzekerd van drie wedstrijden, waarin hij ritme kan opdoen voor de Australian Open. ,,Afgelopen jaar pakte het perfect uit. Hopelijk is dat een goed voorteken voor het komende seizoen.”