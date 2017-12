Kramer en Bergsma pakken tickets op 10 km

Sven Kramer en Jorrit Bergsma hebben bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen op de 10.000 meter de tickets voor de Winterspelen in februari in Zuid-Korea veroverd. Wereldkampioen Kramer reed een winnende tijd van 12.54,04. Daarmee revancheerde hij zich voor zijn matige optreden afgelopen dinsdag in Thialf op de 5000 meter (tweede achter stuntman Bob de Vries).

Bergsma, olympisch kampioen op de 10.000 meter, reed in de laatste rit de tweede tijd (12.58,78). Bob de Vries greep als nummer drie (13.01,12) naast het olympische startbewijs op dit nummer.

Nederland heeft op de langste afstand bij Pyeongchang 2018 nog maar twee startposities beschikbaar. In het verleden waren dat er drie.

Kramer reageerde dinsdag na zijn ,,slappe” optreden op de 5000 meter nogal laconiek. Volgens de thuisrijder had hij de omstandigheden, met een zachte toplaag op de matig gedweilde baan, niet goed ingeschat. Daardoor kwam zijn befaamde versnelling er in de slotfase onvoldoende uit. ,,Dit is geen raadsel voor mij, het is makkelijk op te lossen”, merkte hij zelfverzekerd op.

Op donderdagochtend, bij het inrijden voor de 10.000 meter, maakte Kramer niettemin voor zijn doen een ietwat gespannen indruk. Hij baalde ervan dat enkele boutjes in zijn schaatsschoenen loszaten, waardoor hij zijn materiaal opnieuw moest afstellen. Kramer beloofde echter ,,messscherp” te zijn, met een ,,wereldtijd” als doel.

Een mondiale toptijd bleek niet haalbaar, maar dat was ook niet nodig. Met een strakke race (slechts drie rondjes in de 31 seconden) verzekerde Kramer zich in vertrouwde stijl van het olympische ticket. Bergsma reed daarna een bekeken rit, puur op de tijd van ploeggenoot De Vries, en had na een slecht voorseizoen eindelijk weer eens reden tot lachen.