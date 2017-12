Kramer herkent zichzelf weer in Thialf

Sven Kramer sprak na zijn gewonnen schaatsrace op de 10.000 meter bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf van een ,,goede revanche”. De Friese grootmeester doelde daarmee uiteraard op zijn teleurstellende optreden twee dagen eerder op de 5000 meter (tweede). ,,Iedereen mens heeft twijfels, ik ook”, gaf de kopman van Team LottoNL-Jumbo toe. ,,Het gaat erom hoe je ermee omgaat. En dat heb ik goed gedaan in de afgelopen 48 uur.”

In een redelijk strakke rit zette Kramer in de voorlaatste manche een prima tijd neer (12.54,04). ,,Deze keer was ik wel scherp”, glimlachte de wereldkampioen op deze afstand. Olympisch titelhouder Jorrit Bergsma besefte al snel dat die tijd te hoog was gegrepen en koos voor een race zonder grote risico’s, met de tweede plek (12.58,78) en het laatste olympische ticket op dit onderdeel als beloning.

,,Ik wist dat mijn tijd voldoende zou zijn voor plaatsing”, liet Kramer weten. ,,Maar ik ben nu blijer met de manier waarop ik heb gereden dan met mijn olympische ticket. Ik had vooraf een tijd van 12.50 in mijn hoofd, maar daarvoor reed ik toch net iets hoge rondetijden. Ik had ook wel het gevoel dat er ergens nog een versnelling in zat, maar daar heb ik me niet aan gewaagd. Het ging ten slotte om plaatsen en niet om goud. Ik reed een beetje op safe.”

Kramer kan zaterdag op de 1500 meter zijn vierde olympische ticket veroveren. ,,Ik leef van dag tot dag. Vrijdag eerst maar eens goed uitrusten. Na het OKT maak ik de balans op. Normaal gesproken ga ik naar de EK afstanden in het eerste weekeinde van januari in Rusland, maar helemaal zeker is dat niet. Ik laat het afhangen van hoe ik me voel. In de resterende tijd tot de Winterspelen kun je meer kapot maken dan fixen.”