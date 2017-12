Nederlandse titel Pieters op achtervolging

Amy Pieters heeft bij de Nederlandse kampioenschappen baanwielrennen de titel gewonnen op de individuele achtervolging. De renster van Boels-Dolmans was in de finale in Sportpaleis Alkmaar te sterk voor Loes Adegeest. Het brons ging naar Michelle de Graaf.

Op het onderdeel sprint ging de titel naar Laurine van Riessen. De voormalig schaatsster bleef Elis Ligtlee, vorig jaar olympisch kampioene op keirin, voor. Shanne Braspennincx verzekerde zich ten koste van Steffie van der Peet van de derde plek.

Bij de mannen won Roy Eefting op scratch. Op de individuele achtervolging had hij woensdag al zilver gepakt. Op scratch ging die kleur medaille naar Jan Willem van Schip. Wim Stroetinga pakte brons.