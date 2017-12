Paris wint afdaling op Stelvio

De Italiaanse skiër Dominik Paris heeft de afdaling voor de wereldbeker in Bormio op zijn naam geschreven. De 28-jarige Italiaan troefde op de piste in eigen land de Noorse skiërs Aksel Lund Svindal en Kjetil Jansrud af.

Paris dook al vroeg onder de snelste tijd van Svindal, maar gaf halverwege de piste op de Stelvio weer iets toe. Op de finish was hij toch net iets sneller. Svindal gaf vier honderdsten van een seconde toe, Jansrud zeventien honderdsten. Voor Paris is het zijn eerste zege dit seizoen. Hij eindigde eerder als vijfde op de afdaling in Beaver Creek en als zesde in Val Gardena. Begin 2017 won hij de beroemde afdaling in Kitzbühel.