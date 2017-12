Phil Taylor heeft zich op overtuigende wijze gekwalificeerd voor de kwartfinales van het wereldkampioenschap darts. De zestienvoudig wereldkampioen uit Engeland rekende donderdag in korte tijd af met zijn landgenoot Keegan Brown. In Alexandra Palace werd het 4-0 voor de nummer zes van de plaatsingslijst.

De 57-jarige Taylor is bezig aan zijn laatste wereldkampioenschap. In de kwartfinales treft hij de als derde geplaatste Schot Gary Anderson of de Engelsman Steve West.