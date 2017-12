Tennisser Nadal slaat toernooi Brisbane over

Tennisser Rafael Nadal heeft zich afgemeld voor het eerste toernooi van het nieuwe jaar, dat op oudejaarsdag begint in Brisbane. De nummer één van de wereld voelt zich nog niet klaar voor de start van het seizoen. ,,Ik wilde graag in Brisbane spelen, maar ik ben er na een lang seizoen en mijn late start van de voorbereiding nog niet klaar voor”, schreef Nadal op Twitter.

De 31-jarige tennisser kwam in november voor het laatst in actie, bij de ATP World Tour Finals in Londen. Nadat hij zijn eerste groepswedstrijd tegen de Belg David Goffin had verloren, trok Nadal zich vanwege een knieblessure terug. De aanvoerder van de wereldranglijst zou deze week eigenlijk meedoen aan een demonstratietoernooi in Abu Dhabi, maar ook daar meldde hij zich voor af.

Nadal speelde begin dit jaar wel in Brisbane. Hij strandde in de Australische stad in de kwartfinales, om vervolgens bij de Australian Open door te dringen tot de eindstrijd. De gravelspecialist van Mallorca moest daarin buigen voor zijn oude rivaal Roger Federer. Nadal schreef vervolgens wel voor de tiende keer Roland Garros op zijn naam en zegevierde ook op de US Open. Hij keerde bovendien na ruim drie jaar afwezigheid terug aan kop van de wereldranglijst.

De Spanjaard gaat nu zonder wedstrijdritme toewerken naar de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar dat half januari begint. ,,Ik arriveer op 4 januari in Melbourne en start daar mijn voorbereiding.”