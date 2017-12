Van Gerwen met moeite naar laatste acht

Titelverdediger Michael van Gerwen heeft de kwartfinales bereikt op het WK darts. ‘Mighty Mike’ rekende in de derde ronde met de nodige moeite af met Gerwyn Price: 4-2. In de strijd om een plaats bij de laatste vier wacht vrijdag een duel met Raymond van Barneveld. Dan gaat het om een best-of-nine.

Van Gerwen zag eerder op de avond de Schot Peter Wright verrassend stranden in de tweede ronde. De man met de hanenkam was de nummer twee van de plaatsingslijst. Hij verloor van de qualifier Jamie Lewis. Van Barneveld won in de derde ronde van landgenoot Vincent van der Voort.

Tegen de voormalig rugbyer Price leidde Van Gerwen al snel met 2-0, al kwam zijn gemiddelde maar net boven de 100. Price, als zestiende geplaatst, knokte zich terug naar 2-1 en pakte de vierde set zelfs zonder een leg af te staan. De Welshman kreeg tal van kansen om ook de vijfde set te winnen, maar liet Van Gerwen ontsnappen.