Verbij haakt af in Thialf met spierblessure

Schaatser Kai Verbij komt bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen niet meer in actie. De wereldkampioen op de sprintvierkamp heeft zich door een spierblessure in zijn bovenbeen moeten afmelden voor de 1000 meter, die vrijdag in Thialf wordt verreden.

De Nederlands kampioen op deze afstand raakte woensdag tijdens zijn solorace op de 500 meter, na de diskwalificatie van zijn ploeggenoot Dai Dai Ntab, geblesseerd. Hij reed niettemin de tweede tijd (34,81 seconden), waarmee hij zich met winnaar Ronald Mulder (34,49) in principe plaatste voor de Winterspelen in februari in Pyeongchang.

Verbij (23) reageerde aangeslagen na het slechte nieuws van de dokter. ,,Ik hoopte dat het mee zou vallen, maar het valt tegen, ik kan niet rijden”, zei hij na een bezoek aan het ziekenhuis. ,,Er staat een paar weken hersteltijd voor, het enige dat ik kan doen is daaraan werken, zodat ik topfit aan de start sta bij de Olympische Spelen.”

Verbij (Team Plantina) kan waarschijnlijk rekenen op een zogenoemde aanwijsplek in de olympische selectievolgorde van de schaatsbond (KNSB). Hij was tot dusver dit seizoen de beste Nederlander op de 1000 meter. Verbij prolongeerde eind oktober op deze afstand zijn nationale titel en belandde daarna bij drie wereldbekerwedstrijden op het podium: goud in Calgary en zilver in Heerenveen en Stavanger.

Technisch directeur Arie Koops (KNSB) wilde niet dieper ingaan op de mogelijke gevolgen van de afmelding van Verbij voor de olympische selectieprocedure. ,,Op 31 december zal alles duidelijk zijn”, doelde hij op de dag na het OKT waarop de KNSB de officiële olympische schaatsselectie bekend zal maken. Zowel bij de mannen als vrouwen mogen namens Oranje maximaal tien rijders deelnemen.