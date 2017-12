Vijf op een rij voor Van der Poel

Mathieu van der Poel heeft de vijfde cross op rij gewonnen in de strijd om de DVV Trofee. In Loenhout reed de 22-jarige Nederlander solo naar de zege in de Azencross voor Wout van Aert en Toon Aerts. Met de overwinning vergrootte de veldrijder zijn leiding in het klassement.

Van der Poel startte rustig in Loenhout. In de vierde ronde plaatste hij een versnelling en liet hij Michael Vanthourenhout en Van Aert achter. Vervolgens reed de Nederlander steeds verder weg van zijn concurrenten. Met de imposante zege in de Azencross nam hij revanche voor vorig jaar, toen hij ongelukkig ten val kwam en een kneuzing rond zijn nek opliep.

Bij de vrouwen won de Belgische Sanne Cant. De regerend wereldkampioene reed solo naar de zege voor de Nederlandse Lucinda Brand en de Amerikaanse Katie Compton. De Amerikaanse verstevigde haar leiding in het klassement.